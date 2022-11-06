Красноярск, 6 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Аэролодка «Пиранья» перевернулась в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. На судне находились семь человек, трое пропали, сообщили 6 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Лодка

На месте организованы поисково-спасательные работы.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что четверо из тех, кто находился в лодке, смогли выбраться на берег самостоятельно и вызвать помощь. Группа находится приблизительно в 100 км по воде от Саяно-Шушенской ГЭС, к ним в ближайшие два часа должны прибыть спасатели.

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