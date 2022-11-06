Москва, 6 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Санкции Запада не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы Москва решила сократить продолжительность специальной военной операции. На это указали эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Кроме того, как пишет РБК, российский профицит платежного баланса за счет внушительной экспортной выручки по итогам 2022 года приблизится к $240 млрд. Этот показатель вдвое больше предыдущего рекорда, который был поставлен в 2021 году.

Как объяснили эксперты, защитная стратегия России заключается в консервативной политике макроэкономической и финансовой стабильности. Благодаря ей страна избежала кризиса, даже несмотря на заморозку $300 млрд валютных резервов.

Однако, полагают аналитики, так как введенные санкции весьма широки, эффект от них может проявиться позднее, а США и ЕС не исключили и новых ограничений, что также может ударить по экономике РФ в средне- и долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее Штаты намерены ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок вооружений России.