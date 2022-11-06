Киев, 6 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Командование ВСУ скрывает информацию о погибших бойцах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По его словам, после попадания в плен, его бригада обозначила его как без вести пропавшего, чтобы не платить компенсацию.

«Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен… как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию», — сказал он.

Как объяснил военный, ВСУ несут большие потери, и денег на все компенсации не хватает. По закону семье погибшего положена выплата в 15 млн гривен.

Ранее депутат парламента ДНР Андрей Баевский рассказал, что потери среди наемников в ВСУ есть, но их мало по сравнению с регулярными войсками. К тому же потери среди иностранцев особенно не афишируют.