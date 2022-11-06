Мелитополь, 6 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На севере Запорожской области на фоне возможной попытки ВСУ предпринять попытки наступления создаются укрепрайоны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 6 ноября.

mil.ru Учения ВС РФ

«Также усиливается линия обороны», — указал он.

Как он отметил, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября. Это станет попыткой продемонстрировать США якобы успехи. По словам Рогова, хозяева Киева толкают его на смертельную авантюру ради «красивой картинки» для электората в преддверии выборов в конгресс.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. Огонь по боевикам велся из артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б».