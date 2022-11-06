Одесса, Украина, 6 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Одессе на фоне частых случаев вандализма установили ограждение вокруг памятника российской императрице и основательницы города Екатерине II. Об этом сообщило издание «Страна» 6 ноября.

HOBOPOCC Памятник Екатерине II в Одессе

На опубликованных журналистами кадрах видео, что памятник огражден забором.

В последнее время случаи осквернения этого монумента значительно участились. Его обливали краской, оставляли оскорбительные надписи. Недавно неизвестные надели на голову Екатерины II мешок, а к руке прикрепили петлю.

В субботу власти Одессы сообщили, что жители города проголосовали за демонтаж памятника императрице. Теперь этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение городского совета. Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал идею о демонтаже памятника.