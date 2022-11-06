Москва, , 10:06 — REGNUM Россияне с крупными банковскими вкладами могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как объяснила эксперт, назначая выплаты, службы учитывают доход и степень нуждаемости семьи. На пособия могут рассчитывать семьи, чей доход при расчете на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании малоимущими, отметил Гусятникова.

Юрист добавила, что размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов. Проценты же по вложению для сохранения соцвыплаты должны быть не выше одного прожиточного минимума. В противном случае соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты.

Ранее, 17 октября, стало известно, что в Карталинском районе Челябинской области местный житель попался на мошенничестве при получении социальной выплаты. Мужчина прикинулся погорельцем.