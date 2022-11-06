Киев, , 09:50 — REGNUM С воскресенья, 6 ноября, в семи областях б. УССР вводятся графики почасового отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Электричество

Отмечается, что речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

«Введены в действие графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

«Укрэнерго» ввела графики почасовых отключений в центральном и северном регионах страны со 2 ноября. Однако довольно часто происходят экстренные внеплановые отключения из-за перегрузки электросетей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что город в ближайшее время может остаться без электричества, воды и отопления.