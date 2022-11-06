Берлин, 6 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Из-за высоких цен на энергоносители агрономы Германии вынуждены сворачивать тепличный бизнес и отказываться от выращивания овощей, рассказало Баварское радио 5 ноября.

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Например, семья овощеводов — Таня и Андреас Эверс — рассказали, что больше не могут себе позволить устанавливать в теплице, которая нагревается газом, температуры на уровне +20 — +22 градуса. Именно при таких температурах растут помидоры. Предприниматели на севере Мюнхена выращивали помидоры и огурцы на 1,5 га даже зимой. Но к концу года закончится и срок действия газового контракта. Теперь семья не представляет, какие суммы теперь придется платить, но уверена, что это будет дорого.

Дорожать будет всё, говорят агрономы — начиная с семян, удобрений, средств защиты и упаковочных материалов до дизельного топлива, газа и электроэнергии. Просто повысить цены и возложить это бремя на своих покупателей, которым тоже приходится экономить, было бы неправильно, считают Эверсы.

Вместо помидоров и огурцов овощеводы решили перейти на выращивание салата.

Правительство Германии заявило, что крупные потребители получат помощь с января 2023 года, а домашние хозяйства и мелкие предприниматели — только с февраля. На этом фоне аграрии решают сами искать пути выхода из кризиса, не рассчитывая на власти.