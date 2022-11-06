Москва, 6 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему повезло в карьере, потому что он может играть в одном клубе и устанавливать новые рекорды.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Александр Овечкин

Так российский форвард прокомментировал тот факт, что забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис».

Для Овечкина эта шайба стала седьмой в сезоне-2022/23. Он смог превзойти рекорд по голам за одну команду, который был установлен канадцем Горди Хоу (786).

«Очевидно, что это важный момент. Последние пара матчей были важными вехами и, к сожалению, мы не сумели в них победить. Это особенный момент. Приятно, что присутствовали оба моих сына, жена и фанаты. Мои родители смотрели игру из Москвы», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин отметил, что его цель — оставаться в одной команде на протяжении всей карьеры.

Очевидно, что мне достаточно повезло иметь возможность делать такие вещи. Это довольно круто», — добавил хоккеист.