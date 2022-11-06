Донецк, , 09:20 — REGNUM 15 военнослужащих из Донецкой Народной Республики (ДНР), освобожденные из плена в б. УССР, прибыли в город Амвросиевку и встретились с родными. Еще четверо бойцов из республики пока находятся в госпитале. Об этом рассказала 6 ноября журналистам омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из общего формата 107 на 107 нам удалось освободить 19 военнослужащих [из] ДНР. Из них сейчас здесь 15 человек, четыре человека остались в госпитале, поскольку они нетранспортабельны» — рассказала она.

По словам Морозовой, в ходе следующего визита назад домой заберут и оставшихся военных. Пока же все вернувшиеся бойцы отправятся в госпитально на обследование, а затем на реабилитацию.

Поприветствовал освобожденных и врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Рад, что удалось вернуть ребят, которые оказались в самых сложных условиях, потому что мы знаем — оказаться в плену (ВСУ) всегда чревато. Главная задача для нас, как обычно, — всех вытащить. Сейчас восстанавливайтесь, приходите в порядок», — сказал Пушилин военнослужащим.

3 ноября в Минобороны сообщили о возвращении из плена 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября.