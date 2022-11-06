Чита, , 09:08 — REGNUM В Забайкалье четыре человека пострадали после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

«По версии следствия, вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек был госпитализирован. Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.