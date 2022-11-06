Киев, 6 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (Бахмут) — Опытное. Окончательно войска Киева выбиты из села Иванград, находящегося в паре километров от городских кварталов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку» — рассказал РИА Новости боец «Вагнера», который находится на одной из близлежащих высот.

Как отметил боец, войска б. УССР постоянно наносят минометные и артиллерийские удары, а рельеф местности позволяет киевским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду. Тем не менее, в стрелковый бой против «Вагнера» противник старается не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.

Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, бойцам удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд атак пехоты противника. Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны Опытного через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.

Ранее заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский отметил, что потери среди наемников ВСУ есть, но их достаточно мало по сравнению с регулярными войсками, а с учетом тотальной зацензурированности западных СМИ сейчас трудно узнать об этих историях.