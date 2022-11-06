Филадельфия, США, 6 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Не менее девяти человек пострадали при стрельбе вблизи бара в городе Филадельфия в штате Пенсильвания (США), сообщает телеканал CBS News.

Стрельба

Двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии, указали журналисты.

Полиция заявила, что девять человек получили огнестрельные ранения возле бара в районе Кенсингтон в Филадельфии, — говорится в сообщении.

Полиция полагает, что нападавших было несколько. Согласно данным правоохранителей, было совершено не менее 40 выстрелов.