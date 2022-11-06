Донецк, 6 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил б. УССР. за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в Штабе территориальной обороны региона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 5 ноября до 08:00 6 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Ранее ВСУ обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.