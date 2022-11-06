Стаханов, ЛНР, 6 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Всего по городу было выпущено четыре ракеты.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отметим, что это не первый обстрел населенных пунктов в ЛНР из HIMARS за ночь.

Ранее обстрелу подвергся Алчевск. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате этой атаки.