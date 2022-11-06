п. Бородиновка, , 07:44 — REGNUM Три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате пожара в Челябинской области.

Пожар LoggaWiggler

Возгорание произошло вечером 5 ноября в поселке Бородиновка. Там загорелся один из жилых домов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В ходе тушения огня спасатели нашли тела двух мужчин и женщины. Еще одного мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при растопке печи.

Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Ангарске, в результате которого были спасены 11 человек.