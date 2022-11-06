Пожар в доме под Челябинском унес жизни трех человек
Челябинская область, 6 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате пожара в Челябинской области.
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Пожар
Возгорание произошло вечером 5 ноября в поселке Бородиновка. Там загорелся один из жилых домов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В ходе тушения огня спасатели нашли тела двух мужчин и женщины. Еще одного мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при растопке печи.
Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Ангарске, в результате которого были спасены 11 человек.