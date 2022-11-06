Лондон, , 07:26 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР усилил важность прекращения зависимости Великобритании от ископаемого топлива. Соответствующее заявление в эфире Sky News сделал премьер страны Риши Сунак.

Риши Сунак Ministry of Housing, Communities & Local Government

По его словам, борьба с зависимостью от этого вида топлива является моральным благом и основой будущего процветания британцев.

Сунак также обвинил Россию в «манипуляции с ценами на энергоресурсы». Примечательно, что вообще-то санкции против российской нефтегазовой отрасли ввели сами страны Запада, но обвинили в негативных последствиях для своей экономики именно РФ.

Каким именно образом Британия намерена освободиться от зависимости от нефти и газа, Сунак не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) и Австралия договорились о введении фиксированной цены на российскую нефть.