Горловка, ДНР, , 07:13 — REGNUM Газопровод поврежден в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. Соответствующее заявление сделал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Обстрел из миномёта ВСУ Ngu.gov.ua

По его словам, обстрелу подвергается поселок Стальсбыт. Поврежден газопровод по улице Промышленная.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку.

Вообще боевики Киева регулярно обстреливают этот город, один из крупнейших в ДНР.