Москва, 6 ноября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил США вернуть России Аляску. Так он отреагировал на публикацию в Wall Street Journal с призывом к правительству Штатов отобрать у России принадлежащий ей остров Врангеля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Тумусов подчеркнул, что США не смогут отобрать у России ни кусочка земли, сообщает «Газета. ру».

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более, в конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление», — подчеркнул Тумусов.

Он также выразил недоумение вообще самой публикацией в американском СМИ. Тумусов считает, что США должны вернуть России Аляску, поскольку это исконно русская территория.

Депутат заявил, что Вашингтон, по всей видимости, даже не заплатил «русскому царю» за Аляску, нарушив тем самым договор.

Между тем, сам вопрос о статусе острова Врангеля практически неизвестен в России, но в США обсуждается с 20-х годов прошлого века. Официально американское правительство никогда не предъявляло к Советскому Союзу, а затем и к России никаких претензий. Тем не менее, в американской прессе обсуждение принадлежности острова Врангеля носит практически ритуальный характер.

Дело в том, что первая экспедиция, непосредственно посетившая этот остров с целью колонизации в 1921 году, была американо-британо-канадской. Ее участники установили на острове Врангеля британский и канадский флаги и объявили остров Врангеля частью Британской империи, а именно Канады. Однако в доминионе ничего не знали о такой самовольной колонизации о том, что уже «владеют» островом. Самое забавное, что участнику той экспедиции Вильялмуру Стефанссону пришлось отвечать за приписывание острова Врангеля Канаде перед правительством США, которое почему-то решило, что клочок суши в Северном Ледовитом океане принадлежит Штатам, которые не имели к нему вообще никакого отношения.

Пока Штаты разбирались с Канадой, остров был объявлен неотъемлемой частью СССР. Этот статус не оспаривали ни Канада, ни США.