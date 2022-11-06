Киев, , 06:44 — REGNUM В Киеве началась подготовка к «тотальной эвакуации» жителей города. По данным New York Times, речь идет о вывозе в другие регионы трех миллионов человек.

Майдан Незалежности. Киев Juan Antonio Segal

Официальные лица из числа представителей киевских властей поделились с изданием планами о некогда немыслимом действии: полном отключении электричества, что вынудит эвакуировать из города около трех миллионов человек. Все население Киева по последним данным составляет чуть более четырех миллионов человек.

Американская газета утверждает, что национальная энергетическая компания б. УССР намерена продолжить веерные отключения в семи регионах. Это делается с целью предотвращения полного сбоя в электросети.

При этом не исключается, что Киев вообще потеряет всю городскую систему электроснабжения, превратившись тем самым в средневековый город.

Киевских чиновников уведомят за 12 часов до полного отключения электричества. Если это произойдет, то власти потребуют от местных жителей покинуть Киев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город в ближайшее время может остаться без электричества, воды и отопления.