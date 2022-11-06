Запорожье, Запорожская область, 6 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. Огонь по боевикам велся из артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б».

Mil.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Целями на этот раз были вражеская артиллерия и замаскированные огневые позиции ВСУ.

Вообще артиллерийские подразделения в ходе спецоперации продолжают выполнять задачи по уничтожению вражеских батарей, оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления. А заодно и уничтожают танки, БМП и другую технику ВСУ.

Командир одного из российских подразделений отметил, что контрбатарейная борьба ведется ежедневно.

И нередко в ходе ведения огня уничтожаются поставленные Киеву Западом образцы вооружения.

Ранее депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил о больших потерях среди наемников в ВСУ.