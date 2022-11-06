Тегеран, 6 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Центральное командование Вооруженных сил США направило свои военные самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможности нападения Тегерана на Саудовскую Аравию.

F-35

По данным Washington Post, в сторону Ирана были переброшены самолеты, находившиеся в районе Персидского залива.

Это произошло после того, как разведка доложила Пентагону о «неизбежных атаках беспилотников и иранских баллистических ракет» на различные объекты в Саудовской Аравии.

Журналисты считают, что Вашингтону удалось продемонстрировать военную силу и важность партнерства с Эр-Риядом.

Между тем, Штаты вообще располагают значительным количеством воздушных сил в районе Аравийского полуострова. В частности, на авиабазе в Катаре находится большое количество самолетов F-22. Есть они и в самой Саудовской Аравии.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана по целям на своей территории.

В итоге никакой атаки не состоялось, а в Иране выразили недоумение из-за происходящего.