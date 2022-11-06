Киев, 6 ноября 2022, 06:20 — REGNUM Киевский режим хочет включить арестованного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что киевские власти начали рассматривать подобную возможность еще до ареста Богуслаева.
Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. Их обоих СБУ подозревает в коллаборационной деятельности и в «пособничестве государству-агрессору».
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена Богуслаева.