Киев, , 06:20 — REGNUM Киевский режим хочет включить арестованного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинское предприятие «Мотор Сич» Freeman88

« Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что киевские власти начали рассматривать подобную возможность еще до ареста Богуслаева.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. Их обоих СБУ подозревает в коллаборационной деятельности и в «пособничестве государству-агрессору».

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена Богуслаева.