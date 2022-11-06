Киев, 6 ноября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Потери среди наемников в ВСУ есть, но их достаточно мало по сравнению с регулярными войсками. К тому же потери среди иностранцев особенно не афишируют, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По его словам, потери среди наемников довольно значительны для артиллерийских подразделений, но весьма малы, если сравнивать с пехотой или просто необученными мобилизованными националистами, сообщает ТАСС.

« Ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», — заключил Баевский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, 23-летний житель штата Вашингтон, погиб, выступая на стороне ВСУ в спецоперации РФ в Донбассе.

Греггс погиб на северо-востоке б. УССР в конце октября, попав вместе с другими наемниками под артиллерийский обстрел.

Стоит отметить, что наемники фактически являются военными преступниками. В МИД России подчеркивали, что иностранцы не имеют статуса комбатантов и занимаются массовыми убийствами и террором мирного населения.