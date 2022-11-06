Токио, 6 ноября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Япония и Великобритания намерены подписать в декабре оборонительный союз. Он позволит укрепить сотрудничество с США в Тихом океане, а также противодействовать растущей угрозе со стороны Китая.

Wilhelm Joys Andersen Токио. Япония

По данным Financial Times, в случае подписания документа будет существенно упрощен процесс развертывания военных на территории стран-союзников. Также Токио и Лондон смогут проводить совместные военные учения без каких-либо бюрократических проволочек.

Аналогичный документ два года назад Япония подписала с Австралией.

В британском издании сообщили, что переговоры между Токио и Лондоном стартовали в мае. Причем изначально заинтересованность в этом союзе выражал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что австралийские подводники будут тренироваться на недавно введенной в строй британской атомной подводной лодке, что станет «последним шагом» в новом оборонном альянсе этих стран в рамках AUKUS.