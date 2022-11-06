Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР показал, что способность США сдерживать соперников на мировой арене с помощью военной силы снижается. Соответствующее заявление сделал глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард.

Армия США

«Конфликт, который происходит сейчас, — это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно», — цитирует его Wall Street Journal.

Ричард считает, что у США практически нет возможности сдерживать Китай. Штаты он сравнил с тонущим кораблем.

В частности, Китай размещает военные силы быстрее, чем американцы. Ричард подчеркнул, что дисбаланс будет нарастать, а со временем качество руководящих кадров американского командования уже не будет играть никакой роли, поскольку их будет попросту мало.

«Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это», — добавил адмирал.

Еще в апреле ИА REGNUM сообщало об опасениях Ричарда, который тогда выражал озабоченность растущей военной мощью Китая. С тех пор адмирал свою точку зрения не изменил.