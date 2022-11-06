Вашингтон, 6 ноября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. США в ближайшее время могут потерпеть крах из-за действующего лидера Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Трамп

В ходе своего выступления в Пенсильвании в поддержку республиканцев перед выборами в конгресс, Трамп усомнился в способности Байдена сохранить США в течение двух ближайших лет. Речь экс-президента транслировал целый ряд американских телеканалов.

«Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», — подчеркнул Трамп, рекламируя одного из республиканских кандидатов.

По мнению экс-лидера Штатов, Вашингтон потерял авторитет в глазах всего мирового сообщества. Трамп убежден, что США никто не уважает, и они впервые оказались в подобном положении.

Трамп призвал избирателей «спасти американскую мечту» и проголосовать за Республиканскую партию в ходе выборов в конгресс.

Ранее ИА REGNUM передавало слова Трампа о том, что он с большой степенью вероятности примет участие в выборах президента США в 2024 году.