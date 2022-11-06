Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. На этот раз он допустил комичную оговорку в ходе обсуждения бюджета страны на выступлении в поддержку демократов в Филадельфии, которое транслировалось целым рядом американских телеканалов.

Джо Байден

Байден подчеркнул, что ему удалось в два раза сократить госдолг страны, хотя вообще-то речь шла о дефиците бюджета.

«Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом — на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия», — похвастался президент.

Свою оговорку он так и не заметил. Между тем, ни о каком сокращении госдолга не идет о речи, на протяжении всего президентства Байдена он продолжает расти и уже достиг астрономической суммы в 31 триллион долларов.

Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.

Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.

А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.