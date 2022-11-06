Алчевск, ЛНР, 6 ноября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Pentagon.mil РСЗО HIMARS

Всего по городу было выпущено три ракеты.

Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донбассе несколько городов разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Киеву западными странами.

В ЛНР в результате обстрелов ВСУ были повреждены 25 жилых домов, детский сад в Старобельске, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске, мастерские Первомайского колледжа, отделение почтовой связи в Золотом-2, здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции и ряд других объектов.