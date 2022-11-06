Киев, 6 ноября, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник передразнил лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха. Тот ранее заявил, что Киев внес его в список террористов.

МЗС України Андрей Мельник

Собственно, Мютцених подчеркнул, что попал в этот перечень из-за своих регулярных призывов к прекращению конфликтов на территории б. УССР. Парламентарий является убежденным сторонником мирных переговоров и часто критикует Киев.

«Мимими. «Списка террористов» Киева не существует», — написал Мельник в Twitter.

Он также потребовал от Мютцениха не «представлять себя невинной жертвой».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мютцених заявил, что Мельник «перешел границы», потребовав от официального Берлина предъявить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину.

При этом скандальная деятельность Мельника, который, в частности, назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», изрядно раздражала немцев.