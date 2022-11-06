Москва, , 04:19 — REGNUM Молодое поколение бережно хранит память о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление сделал руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов.

Партизаны Великой Отечественной войны

Он подчеркнул, что молодежь очень активно участвует в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В частности, молодые люди массово идут с портретами родственников в колонне «Бессмертного полка» и принимают участие в разнообразных реконструкциях.

Курбанов подчеркнул огромную важность сохранения исторической памяти, сообщает агентство «Москва».

По его словам, многие его родственники воевали ради мирного будущего для далеких потомков.

«Вот если я это забуду, то получается они зря рисковали своей жизнью, делали так, чтобы мирное небо было над головой», — заключил Курбанов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 миллионов человек.