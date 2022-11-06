Пекин, 6 ноября 2022, 04:09 — REGNUM Попытка президента США Джо Байдена обвинить российского лидера Владимира Путина в растущей инфляции в США только укрепила уверенность американцев в том, что в их проблемах виноваты санкции против Москвы и финансовая поддержка Киева. Соответствующее заявление сделал журналист Asia Times Джон Рул.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
(сс) Gage Skidmore
«Объяснение Байденом растущей инфляции «путинским повышением цен» на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введенные США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль», — отметил Рул.

Обозреватель считает, что Байден и его киевский протеже Владимир Зеленский опасаются, что после промежуточных выборов в конгресс финансовая река поддержки Киева сначала превратится в ручеек, а затем и вовсе иссякнет.

При этом экономические последствия конфликта сильно сказались на рядовых американских избирателях. Особенно по ним ударил рост цен на энергоносители. Поэтому в Штатах ослабевает желание поддерживать Киев, подчеркивает Рул.

По данным Кильского института мировой политики, Штаты выделяют Киеву примерно в два раза больше денег, чем все страны Европы вместе взятые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае усиления антироссийских санкций США могут столкнуться с новыми сложностями. Так, прямой запрет импорта российского алюминия, как и резкое увеличение пошлин, и санкции против «Русала», могут навредить США еще сильнее, чем России.