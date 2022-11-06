Пекин, 6 ноября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Попытка президента США Джо Байдена обвинить российского лидера Владимира Путина в растущей инфляции в США только укрепила уверенность американцев в том, что в их проблемах виноваты санкции против Москвы и финансовая поддержка Киева. Соответствующее заявление сделал журналист Asia Times Джон Рул.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Объяснение Байденом растущей инфляции «путинским повышением цен» на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введенные США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль», — отметил Рул.

Обозреватель считает, что Байден и его киевский протеже Владимир Зеленский опасаются, что после промежуточных выборов в конгресс финансовая река поддержки Киева сначала превратится в ручеек, а затем и вовсе иссякнет.

При этом экономические последствия конфликта сильно сказались на рядовых американских избирателях. Особенно по ним ударил рост цен на энергоносители. Поэтому в Штатах ослабевает желание поддерживать Киев, подчеркивает Рул.

По данным Кильского института мировой политики, Штаты выделяют Киеву примерно в два раза больше денег, чем все страны Европы вместе взятые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае усиления антироссийских санкций США могут столкнуться с новыми сложностями. Так, прямой запрет импорта российского алюминия, как и резкое увеличение пошлин, и санкции против «Русала», могут навредить США еще сильнее, чем России.