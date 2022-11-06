Эр-Рамади, Ирак, , 03:50 — REGNUM Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке. Это предприятие даст стране более тысячи рабочих мест, заявил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

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Речь идет о заводе по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади, сообщает РИА Новости.

« Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта » , — подчеркнул Лобов.

Он отметил, что в Ираке рассчитывают на Россию. После запуска завод станет крупнейшим работодателем города.

Группа российских экспертов из 20 человек в области технологии и производства керамических изделий в ближайшее время приступит к изучению деятельности завода.

В настоящее время на территории Ирака еще достаточно неспокойно. Регулярно сообщается об атаках на какие-либо объекты.

Так, 2 мая ИА REGNUM сообщало, что расположенный на территории города Эрбиль в Ираке нефтеперерабатывающий завод был обстрелян неизвестными.