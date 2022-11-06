Вашингтон, 6 ноября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за одну команду. Он отличился в поединке против «Аризоны».

Ivanmakarov Александр Овечкин

Встреча между двумя клубами НХЛ проходит в воскресенье.

Овечкин забросил седьмую шайбу в сезоне. Таким образом, на его счету теперь 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Причем на протяжении всей своей заокеанской карьеры Овечкин выступал только за «Вашингтон».

По числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги Овечкин пока еще уступает Уэйну Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).

Но он сумел превзойти достижение Хоу, который забросил 786 шайб, выступая за «Детройт».

Ранее Овечкин обогнал легендарного канадца Фила Эспозито по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.