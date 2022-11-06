Запорожье, Запорожская область, , 03:27 — REGNUM Подконтрольный киевскому режиму город Запорожье попал под обстрел. На месте взрыва возник сильный пожар, заявил в своем Telegram-канале советник главы так называемого МВД киевского режима Антон Геращенко.

Миномётный обстрел John Crosby

Он сослался на данные секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

« Как уточнил секретарь горсовета, на месте взрыва возник пожар. Соответствующие службы уже работают в районе обстрела. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется » , — написал Геращенко.

По предварительным данным, речь идет о попадании ракет в некий объект в Запорожье.

Отметим, что взрывы в Запорожье уже стали довольно частым явлением. Так, 31 октября ИА REGNUM сообщало о взрывах в этом городе.