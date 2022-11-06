Запорожье, Запорожская область, 6 ноября 2022, 03:27 — REGNUM Подконтрольный киевскому режиму город Запорожье попал под обстрел. На месте взрыва возник сильный пожар, заявил в своем Telegram-канале советник главы так называемого МВД киевского режима Антон Геращенко.
Он сослался на данные секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
По предварительным данным, речь идет о попадании ракет в некий объект в Запорожье.
Отметим, что взрывы в Запорожье уже стали довольно частым явлением. Так, 31 октября ИА REGNUM сообщало о взрывах в этом городе.