Стало известно о взрыве и пожаре в Запорожье
Запорожье, Запорожская область, 6 ноября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Подконтрольный киевскому режиму город Запорожье попал под обстрел. На месте взрыва возник сильный пожар, заявил в своем Telegram-канале советник главы так называемого МВД киевского режима Антон Геращенко.
John Crosby
Миномётный обстрел
Он сослался на данные секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
«Как уточнил секретарь горсовета, на месте взрыва возник пожар. Соответствующие службы уже работают в районе обстрела. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется», — написал Геращенко.
По предварительным данным, речь идет о попадании ракет в некий объект в Запорожье.
Отметим, что взрывы в Запорожье уже стали довольно частым явлением. Так, 31 октября ИА REGNUM сообщало о взрывах в этом городе.