Киев, 6 ноября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Военные ВСУ пока не могут самостоятельно управлять сложным вооружением стран НАТО, поэтому расчетами командуют западные специалисты. Соответствующее заявление сделал депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, орудия калибра 155 миллиметров и американские реактивные системы залпового огня HIMARS — достаточно сложное вооружение, сообщает ТАСС.

За один или два месяца невозможно обучить военных использовать эти виды вооружений.

« Куда-то они выстрелят, но нормально его использовать с точки зрения ведения эффективного огневого поражения они не смогут. Поэтому мы регулярно фиксируем, что при каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист » , — отметил Баевский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большое число наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, объясняется тем, что свои резервы у ВСУ уже практически исчерпаны. Соответствующее заявление сделал ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.