с. Малая Лая, , 03:00 — REGNUM Масштабный пожар произошел в ночь на воскресенье в Свердловской области. Там на площади в две тысячи квадратных метров загорелось кафе.

Пожар под Екатеринбургом ГУ МЧС по Свердловской области

Пламя вспыхнуло в кафе-гостинице в селе Малая Лая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Находившиеся внутри люди выбрались наружу сами еще до прибытия пожарных.

Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 октября пожар площадью в 3,5 тысячи квадратных метров произошел в Костромской области. Там сгорел клуб «Полигон», погибли 13 человек.

По предварительной информации, один из посетителей клуба — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали, он признал свою вину. Также были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к пожару.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».