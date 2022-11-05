В Берлине предсказали рост числа беженцев с территории б. УССР
Берлин, 6 ноября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. На фоне нынешних событий число беженцев с территории б. УССР в ближайшие месяцы может сильно увеличиться. Соответствующее заявление сделала правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей.
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Бывшая УССР
«Если у людей там не будет электричества, воды и отопления зимой, они отправятся в путь. Сейчас только в Берлин ежедневно прибывают около 150 из них и 150 просителей убежища из других стран», — сказала Гиффей в интервью газете Bild.
Она отметила, что такие показатели примерно соответствуют тому, что наблюдалось во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году. Правда, тогда границы Евросоюза штурмовали афганцы, сирийцы, ливийцы и представители разных африканских народностей.
Гиффей пообещала, что в отличие от 2015 года никто не будет размещать беженцев в спортзалах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько семей беженцев с территории б. УССР были выселены из переполненной гостиницы в Великобритании.