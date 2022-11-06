Кривой Рог, Бывш. УССР, 6 ноября 2022, 02:39 — REGNUM Российские военные с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении.
Кроме того, дрон-камикадзе также испепелил САУ 2с3 «Акация» ВСУ, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что снаряды гаубиц М777, поставляемых Киеву американскими властями, регулярно попадают в жилые кварталы Донецка.
Напомним, 30 октября Минобороны России сообщало, что в ходе контрбатарейной борьбы силами ВС РФ в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области была поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.
В районе города Запорожье были поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.