Кривой Рог, Украина, 6 ноября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Российские военные с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

Кроме того, дрон-камикадзе также испепелил САУ 2с3 «Акация» ВСУ, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что снаряды гаубиц М777, поставляемых Киеву американскими властями, регулярно попадают в жилые кварталы Донецка.

Напомним, 30 октября Минобороны России сообщало, что в ходе контрбатарейной борьбы силами ВС РФ в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области была поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

В районе города Запорожье были поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.