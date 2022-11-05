Бухарест, 6 ноября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. МИД Румынии официально прокомментировал предположение о наличии территориальных претензий по отношению к б. УССР.

michelbossart Флаги Румынии и Евросоюза

В ведомстве заявили, что подобные подозрения являются ложными. Бухарест не претендует на какие-либо территории, которые сейчас контролируются киевским режимом.

Также в МИД Румынии выразили «твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности» б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги вызвали громкий международный скандал.

При этом Марга подчеркнул, что не отказывается от своего мнения о границах территории б. УССР после того, как Киев выразил возмущение по поводу его высказываний. Экс-глава МИД Румынии настаивает на том, что границы должны быть естественными, историческими.

По его мнению, территория б. УССР должна вернуть России Донбасс и Крым, Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, а Румынии — Буковину.