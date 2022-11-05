Абу-Даби, 6 ноября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Россиянин Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Поединок прошел в Абу-Даби в ночь на воскресенье.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

Бивол в десятый раз защитил титул, которым владеет с 2017 года.

Таким образом, у российского боксера в активе 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Рамирес потерпел первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом).

Напомним, 8 мая Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.