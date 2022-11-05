Киев, 6 ноября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Киев в ближайшее время может остаться без электричества, воды и отопления. Соответствующее заявление сделал мэр города Виталий Кличко.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Он подчеркнул, что в Киеве создали большой запас топлива, генераторов, воды и еды, сообщает «Страна».

Кроме того, региональные власти оборудовали пункты обогрева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 5 ноября в Киеве и семи захваченных киевским режимом областях на территории б. УССР вводятся аварийные отключения подачи электроэнергии.

Отмечается, что на данный момент графики почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы на территории б. УССР уже являются недостаточными.