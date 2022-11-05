Харьков, Украина, 6 ноября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в целом ряде регионов б. УССР. Соответствующие данные приводит ресурс Минцифры.

Тревога

В частности, тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также она действует в части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем ВСУ.

Стоит отметить, что воздушная тревога на территории б. УССР объявляется каждый день.

Зачастую она действует вообще во всех регионах, подконтрольных киевскому режиму.