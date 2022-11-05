Мелитополь, 6 ноября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, снесенный киевским режимом в рамках декоммунизации, вернули на место в Мелитополе. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник Ленину

По его словам, памятник стоит там же, где он и находился семь лет назад, сообщает РИА Новости.

Рогов напомнил, что монумент был снесен националистами из б. УССР, которые объявили войну советскому прошлому.

В настоящее время на территории б. УССР не осталось памятников Ленину. Все монументы, которые удалось найти националистам, были снесены еще задолго до начала спецоперации.

В силу отсутствия коммунистических памятников киевский режим взялся уже за дореволюционные символы. Так, в Одессе местные власти проголосовали за снос памятника императрице Екатерине Великой.

Зато монументы в честь Ленина еще остались в других республиках бывшего СССР. Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник основателю СССР Владимиру Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли в ночь на 18 августа в предместьях латвийской столицы.