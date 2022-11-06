Сан-Франциско, США, 6 ноября 2022, 01:14 — REGNUM Американская компания Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, разрешит прикреплять длинные тексты к публикациям на сервисе микроблогов. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск.
Сейчас пользователи Twitter могут публиковать сообщения размером не больше 280 символов.
Для обхода ограничений используются разные способы, в том числе и весьма экзотические. Так, многие пользователи прикрепляют к твитам снимки экрана с нужным им текстом.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что после покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском в компании начались масштабные увольнения сотрудников.