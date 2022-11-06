Сан-Франциско, США, 6 ноября 2022, 01:14 — REGNUM Американская компания Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, разрешит прикреплять длинные тексты к публикациям на сервисе микроблогов. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск.

Twitter
Twitter
Rutwitter.com

Сейчас пользователи Twitter могут публиковать сообщения размером не больше 280 символов.

Для обхода ограничений используются разные способы, в том числе и весьма экзотические. Так, многие пользователи прикрепляют к твитам снимки экрана с нужным им текстом.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, покончив с абсурдной практикой скриншотов блокнота», — написал Маск в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском в компании начались масштабные увольнения сотрудников.