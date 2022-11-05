Сан-Франциско, США, 6 ноября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Американская компания Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, разрешит прикреплять длинные тексты к публикациям на сервисе микроблогов. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск.

Rutwitter.com Twitter

Сейчас пользователи Twitter могут публиковать сообщения размером не больше 280 символов.

Для обхода ограничений используются разные способы, в том числе и весьма экзотические. Так, многие пользователи прикрепляют к твитам снимки экрана с нужным им текстом.

« Twitter скоро добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, покончив с абсурдной практикой скриншотов блокнота», — написал Маск в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском в компании начались масштабные увольнения сотрудников.